Энергетика
REGNUMПоставки газа из РФ в Турцию за 2019 год снизились более чем на треть
Уточняется, что в 2018 году Газпром поставил в Турцию 23,964 млрд куб. м газа. В прошлом году этот показатель снизился более чем на треть — до 15,51 млрд куб. м. Это самый низкий показатель с 2004 года.
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«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье
Rambler News Service14 февраля в 07:40
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Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
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Энергетика
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Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
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Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция
Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
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Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
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Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
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Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 выйдет с поддержкой рейтрейсинга от Nvidia. Релиз игры состоится 17 сентября 2020 года.
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Политика
МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»
Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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Уткин назвал предателем дисквалифицированного за допинг Устюгова
Уткин назвал бывшего спортсмена "обманным олимпийским чемпионом".
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ЦИК организует голосование по поправкам в Конституцию
Президент России поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию. Об этом было подписано соответствующее постановление.
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Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.