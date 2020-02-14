Энергетика
КоммерсантъТурция сокращает закупки у «Газпрома»
Консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова уточняет, что, сокращая закупки у «Газпрома», Турция увеличила на 5 млрд кубометров покупку СПГ и газа из Азербайджана по газопроводу TANAP.
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«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье
Rambler News Service14 февраля в 07:40
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Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
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Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
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В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
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Употребление плохо промытых овощей в пищу повышает риск развития рака.
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