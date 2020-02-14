Консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова уточняет, что, сокращая закупки у «Газпрома», Турция увеличила на 5 млрд кубометров покупку СПГ и газа из Азербайджана по газопроводу TANAP.

Армия и оружие США отправили России африканское предупреждение Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения - удержать Москву и Пекин от войны с США.

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