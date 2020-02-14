Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТурция сокращает закупки у «Газпрома»

Консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова уточняет, что, сокращая закупки у «Газпрома», Турция увеличила на 5 млрд кубометров покупку СПГ и газа из Азербайджана по газопроводу TANAP.
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