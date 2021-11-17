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Поставки газа по «Северному потоку-2» не будут задержаны из-за приостановки сертификации

Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северного потока-2".
Smotrim.ru
Помимо проблем с «Северным потоком — 2», «Газпром» отказался от бронирования мощностей через газопровод «Ямал — Европа» на декабрь.
Forbes
После новостей о приостановке сертификации цена газа на хабе TTF в Нидерландах стала расти и превысила психологически важную отметку $1000 за 1000 кубических метров до $1060.
Forbes
Укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершилась в начале июня, второй — в сентябре.
Forbes

Подробнее о событии

Цена газа в Европе взлетела после приостановки Германией сертификации «Северного потока — 2»
Центральная Служба Новостей09:02
60 минут. О решении Германии приостановить сертификацию «Северного потока – 2»
Smotrim.ru07:05
Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»: 6 вопросов о его будущем
Forbesвчера в 11:57
В Институте проблем энергетики заявили о росте потребности Европы в российском газе
Общественная служба новостей04:25
Поставки газа по «Северному потоку-2» не будут задержаны из-за приостановки сертификации
Finam.Ru05:00
Гуаньча (Китай): Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2», после чего взлетели цены на природный газ в Европе
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Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» с 16 ноября 2021 года
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