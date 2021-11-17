Finam.RuПоставки газа по «Северному потоку-2» не будут задержаны из-за приостановки сертификацииФедеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северного потока-2".Smotrim.ruПомимо проблем с «Северным потоком — 2», «Газпром» отказался от бронирования мощностей через газопровод «Ямал — Европа» на декабрь.ForbesПосле новостей о приостановке сертификации цена газа на хабе TTF в Нидерландах стала расти и превысила психологически важную отметку $1000 за 1000 кубических метров до $1060.ForbesУкладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершилась в начале июня, второй — в сентябре.ForbesЧитать далееСвернутьForbesForbesЦентральная Служба НовостейИноСМИАпокриф МедиаПолитическая ЭкспертизаВести ПодмосковьяПодробнее о событииЦена газа в Европе взлетела после приостановки Германией сертификации «Северного потока — 2»Центральная Служба Новостей09:0260 минут. О решении Германии приостановить сертификацию «Северного потока – 2»Smotrim.ru07:05Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»: 6 вопросов о его будущемForbesвчера в 11:57В Институте проблем энергетики заявили о росте потребности Европы в российском газеОбщественная служба новостей04:25Поставки газа по «Северному потоку-2» не будут задержаны из-за приостановки сертификацииFinam.Ru05:00Гуаньча (Китай): Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2», после чего взлетели цены на природный газ в ЕвропеИноСМИ04:41Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» с 16 ноября 2021 годаBanki Loans07:08Показать ещёОценить4Поделиться