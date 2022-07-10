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Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за планового ремонта

Поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - утром в понедельник будут временно остановлены до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
ТАСС
Если объёмы газа с "Северного потока" не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на "голубое топливо".
ПРАЙМ
Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать "Ямал–Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.
ПРАЙМ
Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
ТАСС

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Поставки российского газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за планового ремонта
Комсомольская правда17:56
Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за планового ремонта
ТАСС17:01
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Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней
Говорит Москва17:31
Поставки газа по «Северному потоку» в Европу остановят на 10 дней из-за планового ремонта
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