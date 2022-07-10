Поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - утром в понедельник будут временно остановлены до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
Если объёмы газа с "Северного потока" не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на "голубое топливо".
Заместить весь выпадающий объём невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила приём российского газа для транзита, а использовать "Ямал–Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, новозеландец Джозеф Паркер, в прошлом встречавшийся со звёздным британцем Энтони Джошуа, объяснил, почему считает его аутсайдером в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.