Поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - утром в понедельник будут временно остановлены до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
Если объёмы газа с "Северного потока" не будут транспортироваться по альтернативным маршрутам, страны Европы при нынешних объёмах потребления могут столкнуться с резким ростом биржевых цен на голубое топливо.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что город Северск в ДНР Украина пытается удержать с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города.
HiPhi Z обладает гибридной конструкцией из стали и алюминия, а также «первой в мире световой завесой Star-Ring ISD», которая состоит из более 4000 светодиодов, взаимодействующих с пассажирами, водителем и окружающим миром.