Будьте в Плюсе

Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за планового ремонта

Поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - утром в понедельник будут временно остановлены до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
ТАСС
Если объёмы газа с "Северного потока" не будут транспортироваться по альтернативным маршрутам, страны Европы при нынешних объёмах потребления могут столкнуться с резким ростом биржевых цен на голубое топливо.
Life.ru
Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
ТАСС
В результате четыре европейские компании заявили о сокращении поставок топлива со стороны России.
Life.ru

Подробнее о событии

Газопровод «Северный поток» остановят на плановое обслуживание до 21 июля
Газета.Ru17:32
Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за планового ремонта
ТАСС17:01
Самое цитируемое
Газопровод «Северный поток» остановится на плановое обслуживание до 21 июля
Интерфакс17:55
Поставки газа по «Северному потоку» в Европу остановят на 10 дней из-за планового ремонта
Lenta.ru17:36
Поставки газа по «Северному потоку» приостановят на 10 дней
RT на русском19:05
Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней
Говорит Москва17:31
«Северный поток» останавливается на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля
ПРАЙМ17:11

Интересное

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга за запрет «Ленинграда» в новой песне

В тексте новой композиции Шнуров высмеял губернатора, назвав Беглова «жалким временщиком». Шнуров жестко прошелся по всем проблемам города.
РИА “Informing”вчера в 16:32

Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что Украина пытается удержать Северск заградотрядами

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что город Северск в ДНР Украина пытается удержать с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города.
Lenta.ru18:51

Юрист Астаева заявила о праве получить компенсацию за несвоевременные выплаты отпускных

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева заявила, что оплату отпуска необходимо производить не позднее чем за три дня до его начала.
Lenta.ru18:41

Электромобиль Human Horizons оснащён роботизированной рукой и «световыми завесами»

HiPhi Z обладает гибридной конструкцией из стали и алюминия, а также «первой в мире световой завесой Star-Ring ISD», которая состоит из более 4000 светодиодов, взаимодействующих с пассажирами, водителем и окружающим миром.
involta media8 июля в 09:48

Глава Минобороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг страны

Военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны.
Известия17:05

Финансовый аналитик Антонов заявил, что курс не упадет ниже отметки в 50 рублей за доллар

В последние дни рубль ослабел к доллару, однако есть все шансы на его укрепление.
РИА Новости19:12

Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов

Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
РИА Новостивчера в 13:56

Военкор Сладков сообщил о результативных ударах ВСУ по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений.
Lenta.ru18:18

Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
RT на русском17:06

Новое оборудование для мониторинга состояния пациентов поступило в 5 больниц Подмосковья

В медорганизации Московской области поступило новое медицинское оборудование, оно предназначено для мониторинга состояния больных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
РИАМО8 июля в 06:11