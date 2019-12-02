Общество

RT на русскомRT на русскомПутин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посредством телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Алексей Миллер
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
с чего всё началось
"Сила Сибири
" — магистральный газопровод для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).
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