с чего всё началось

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посредством телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

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Музыка Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.