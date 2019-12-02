с чего всё началось

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".

Общество Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Власти Украины объявили о смене руководства «Укрэнерго» и «Нафтогаза» Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря: "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании".

Происшествия Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.

Политика Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республик.

Здоровье В Котельничском районе для жителей семи населённых пунктов начал работу современный ФАП 2 декабря новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Зайцевы посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения Андрей Черняев, министр социального развития Ольга Шулятьева и генеральный директор компании "Хольц Хаус" Николай Юферев.

Технологии Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.

Кино Тверь увидит космический вестерн 2 декабря в клубе «БигБен» покажут серии из сериала «Мандалорец».

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Гаджеты Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.

Технологии Работающую PlayStation 5 показали на фото В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Экономика Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).