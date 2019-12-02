с чего всё началось

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом они объявили в ходе телемоста, который транслировал телеканал "360".

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

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