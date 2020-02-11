Поставки овощей из Китая в Приморский край, где ранее возникла нехватка и выросли цены на эту продукцию, вновь уменьшились на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевых властей.

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Общество Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

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Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.