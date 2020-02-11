Общество
ФАНПоставки китайских овощей в Приморье вновь уменьшились
Поставки овощей из Китая в Приморский край, где ранее возникла нехватка и выросли цены на эту продукцию, вновь уменьшились на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевых властей.
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Происшествия
Отключавший пациентов от аппаратов ИВЛ пермский врач не найден
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что неизвестный анестезиолог, который якобы отключал пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких, по итогам проверки не был найден.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Политика
Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России
Армия США обладает «супербыстрыми» ракетами, которые могут достигать цели во много раз быстрее, чем «обычные», заявил президент страны Дональд Трамп.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Здоровье
В России начинается эпидемия гриппа и ОРВИ
Превышение эпидемического порога зафиксировано в 37-ми регионах страны.
Технологии
Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
В тестировании принимали участие на Урале МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Екатеринбург-2000» («Мотив») и «Транстелеком» (ТТК).
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Авто
Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не продастся
Специалисты не рекомендуют покупать автомобили, которые впоследствии тяжело реализовать на вторичном рынке.
Космос
Ученые разгадали 40-летнюю загадку о таинственных космических полях
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Культура