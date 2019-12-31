Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. "Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ.

с чего всё началось

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