Экономика
Московский КомсомолецРоссия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Существующего сырья хватит примерно до середины января. 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
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с чего всё началось
Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. "Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ.ТАСС02:50
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Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
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По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
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Над Россией пройдет метеоритный дождь
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Бывший судья ФИФА назвал новорождённого сына Сантьяго Бернабеу
Экс-арбитр ФИФА Пабло Лунати назвал своего новорождённого сына в честь стадиона мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.
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В Пентагоне подтвердили гибель иранского генерала Сулеймани
В Пентагоне подтвердил, что в результате операции против иранского генерала Касема Сулеймани, проведенной по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, военнослужащий погиб.
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На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Общество
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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.
Армия и оружие
Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани
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Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Общество
Нидерланды отказались от названия «Голландия»
С 1 января 2020 года название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Политика
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Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Политика
Сенат США может помешать Трампу воевать с Ираном
Сенат США в ближайшее время рассмотрит проект резолюции о том, чтобы не дать Трампу воевать с Ираном без согласия конгресса.
Происшествия
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Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии
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МИД Ирана вызвал швейцарского посла после убийства Сулеймани
Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что убийство командующего подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции является «актом международного терроризма США».
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
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Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ
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Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Армия и оружие
«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США
По словам президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского, силы «Кудс» без труда могут нанести удары по Штатам.
Общество
Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака
Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.