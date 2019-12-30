Экономика

РосбалтРосбалтПоставки нефти из России в Белоруссию прекращены

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС. Два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан») — были вынуждены снизить загрузку до минимально допустимого уровня.
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с чего всё началось

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. "Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ.
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