Экономика
РосбалтПоставки нефти из России в Белоруссию прекращены
В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС. Два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан») — были вынуждены снизить загрузку до минимально допустимого уровня.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости02:21
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