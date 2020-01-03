В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.

с чего всё началось

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС. Два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан») — были вынуждены снизить загрузку до минимально допустимого уровня.

Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Авто В Kia рассекретили кроссовер Kia Sonet Как стало известно порталу NJCAR.RU, Kia Sonet будет доступен в четырех вариантах исполнения с двумя атмосферными моторами объемом 1,0 и 1,6 литра мощностью 83 и 123 л.с. соответственно, а также с наддувным 1, 0-литровым 120-сильным агрегатом и турбодизелем на 1,4 литра с отдачей 90 л.с.

Политика Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Политика Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне.

Хоккей Роман Ротенберг: «Молодежная сборная влюбила в себя всю страну» Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе Игоря Ларионова в молодежной сборной России и оценил игру национальной команды на молодежном чемпионате мира-2020.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Спорт WADA назначило России размер ежегодного взноса В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.

Политика Пушков потребовал от США отдать Техас Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от США отдать Техас, заявив в своём «Твиттер»-аккаунте, что этот штат в действительности не принадлежит США, а был «аннексирован» Соединёнными Штатами Америки.

Политика Иран полностью вышел из ядерной сделки Если со страны будут сняты санкции и обеспечены ее интересы, то Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.