Экономика

РосбалтРосбалтПоставки нефти из России в Белоруссию прекращены

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС. Два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан») — были вынуждены снизить загрузку до минимально допустимого уровня.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости03 января в 02:21

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Россия с начала года прекратила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы03 января в 12:30

В Белоруссии исключили дефицит после прекращения поставок нефти из России

РБК03 января в 07:42

Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет

ТАСС03 января в 07:02

«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

Известия03 января в 08:39

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

RT на русском03 января в 03:46

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ03 января в 02:27

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости03 января в 02:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:40, Ашберн

«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

КП - Беларусь03 января в 10:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
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