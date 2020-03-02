Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyПоставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%

Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн. Это на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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