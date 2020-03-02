Энергетика
Евразия DailyПоставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%
Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн. Это на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Биатлон
Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом
Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Авто
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
Задняя подвеска – многорычажная, амортизаторы – электронноуправляемые, колесные диски – 19-дюймовые, а спереди установлены тормоза Brembo.От представленного год назад одноименного концепт-кара серийный Formentor практически не отличается.
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«Лейпциг» извинился перед японскими фанатами за прогон со стадиона
"Лейпциг" на своем сайте принес извинения японским фанатами за то, что их выгнали со стадиона во время матча чемпионата Германии по футболу с "Байером" из-за опасений распространения коронавируса.
Политика
Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах
Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций.
Общество
Собянин объявил о мерах борьбы с коронавирусом в Москве
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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
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Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Политика
Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Политика
НЛМК просит американский суд отменить пошлины на слябы
Американский дивизион НЛМК в марте 2018 года обратился в Минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия пошлин.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв в истории Вселенной
Выброс энергии, произошедший в результате взрыва, в 5 раз превышает предыдущий рекорд.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Экономика
ОАО РЖД повезет на Запад без гарантий
Скидка в 12,8% предоставляется в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщают в компании.
Авто
Электрокроссовер Audi e-tron получил ОТТС в России
Общество
Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян
Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Политика
Путин почтит в Псковской области память погибших в Чечне десантников
Общество
В России зафиксировали шесть случаев коронавируса
Речь идет о трех гражданах России, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Японии и находящихся в Казани под карантином.
Армия и оружие