Энергетика
Журналистская правдаБелоруссия получила на 76% меньше российской нефти в январе-феврале
За первые два месяца 2020 года Россия поставила Белоруссии лишь 709,14 тонны нефти, гласит сообщение управления. В процентном выражении это на 76% меньше чем в аналогичном периоде 2019 года.
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Футбол
«Порту» обыграл «Санта-Клару» в чемпионате Португалии по футболу
"Порту" обыграл "Санта-Клару" в матче 23-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Политика
Лавров встретится в Хельсинки с президентом Финляндии и главой МИД
Глава МИД России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Хельсинки, где 3 марта проведет переговоры с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, а также встретится с президентом страны Саули Ниинистё.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Армия и оружие
Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Один турецкий военный погиб и один получил ранения при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе, говорится в сообщении минобороны Турции.
Футбол
Генеральный директор «Фиорентины» настаивает на равных условиях для итальянских клубов
Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне сообщил, что клуб настаивает на равных условиях для всех итальянских клубов после переноса некоторых встреч 26-го тура Серии А на 13 мая из-за распространения коронавируса.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Игры
Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Политика
Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Кино
Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
Эрдоган: Турция в Сирии не целится в Россию
«В Сирии Турция напрямую не целится ни в Россию, ни в Иран», — сказал турецкий лидер.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года
Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Гаджеты
Apple согласилась выплатить $500 млн за замедление работы старых iPhone
Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS, сообщает Reuters.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Общество
В России зафиксировали рост количества афер с недвижимостью
В Российской Федерации зафиксирован резкий рост числа попыток мошенничества с объектами недвижимости.
Энергетика
Эксперты допустили падение цен на нефть до 30 долларов за баррель
Специалисты, представляющие финансовую корпорацию Standard Chartered Bank не исключили, что уже в скором будущем цены на нефть могут составить 30 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка
Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.