с чего всё началось

Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Последний раз нефтяные компании производили так мало в 2011 году из-за опасений повторения глобальной рецессии.

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет

Здоровье Современный ФАП торжественно открыли в Невельском районе В торжественном открытии нового ФАПа в Колхозном накануне принял участие губернатор Валерий Лимаренко. В селе проживают около 400 человек.

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Гаджеты Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире. 1

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Культура ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.

Общество Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.

Происшествия Мэр Сеула найден мертвым после обвинения в сексуальных домогательствах Пак Вон Сун, мэр Сеула, столицы Южной Коери, найден мёртвым в четверг, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. 398

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Гаджеты Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.