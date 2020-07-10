Энергетика
РБКПоставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Последний раз нефтяные компании производили так мало в 2011 году из-за опасений повторения глобальной рецессии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
При полном выполнении сделки ОПЕК+ предложение нефти в мире может сократиться на 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).Коммерсантъ06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
Здоровье
Современный ФАП торжественно открыли в Невельском районе
В торжественном открытии нового ФАПа в Колхозном накануне принял участие губернатор Валерий Лимаренко. В селе проживают около 400 человек.
SakhalinMedia.ru 19:45
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10
Футбол
В Петербурге станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
В Петербурге станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит» в честь футбольного клуба.
Дождь 11:17
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 08:03
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
Кино
На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»
На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru вчера в 06:20
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Культура
ФАС снова отменила итоги конкурса по реконструкции Театра оперы
Федеральная антимонопольная служба снова предписала отменить итоги конкурса по сохранению здания Саратовского театра оперы и балета.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:35
Общество
Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева
Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.
ТАСС 19:42
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31
Происшествия
Мэр Сеула найден мертвым после обвинения в сексуальных домогательствах
Пак Вон Сун, мэр Сеула, столицы Южной Коери, найден мёртвым в четверг, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Труд вчера в 11:59
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv вчера в 00:43
Армия и оружие
Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания
Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском 10:48
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости 10:16
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Гаджеты
Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность
Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.
3DNews 13:49
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 15 июля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об окончании доклинических исследований вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 14:47
Общество
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27
Общество
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Ведь значительную часть МКС занимают солнечные батареи и радиаторы для рассеивания излишнего тепла.
Рифей-Пермь 15:00
Авто
Завод «Немак Рус» в Ульяновске вложит 1,7 млрд рублей в проект для автомобилей Hyundai
В проект вложат 1,7 млрд рублей инвестиций, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор предприятия Анатолий Лузгин.
ТАСС 16:04
Политика
Песков: Кремль не обсуждает отмену «дня тишины» на выборах
Идею об отказе от дня тишины перед выборами в Кремле не поднимают, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза 06:11