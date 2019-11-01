Политика
Аргументы неделиПоставки российских С-400 в Турцию завершены досрочно
Напомним, договор на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" турецкой стороне был подписан весной 2017 года в Москве. Это стало самым крупным экспортным контрактом РФ со странами блока НАТО. Уточняется, что Россия поставила Турции четыре дивизиона ЗРС на сумму около 2,5 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует пресс-служба компании Михеева.RT на русском05:10
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали
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Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
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В воинской части в Забайкальском крае, где солдат расстрелял восемь человек, служат 26 срочников из Югры.
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Из аптек отзывают канцерогенное лекарство
Из российских аптек отзывают препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин», содержащий опасное вещество, передает РИА Новости.
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Уральский миллиардер закрыл ипотеку убитой Ксении Каторгиной
Общество
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По словам Колокольцева, ужесточение ответственности по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений позволило сделать борьбу с киберпреступностью более эффективной.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами
Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
Общество
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Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Политика
Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Политика
Меркель проведет встречу с Помпео восьмого ноября в Берлине
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Футбол
Состав сборной России объявят 5 ноября
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Игры
«Самая смелая игра Кодзимы». Журналисты оценили Death Stranding
Журналисты пишут, что Death Stranding — «самая смелая игра в карьере Хидэо Кодзимы», но отмечают, что её большой проблемой остается «слишком простой геймплей».
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Депутаты Рады обратились к США из-за ситуации вокруг батальона «Азов»
Депутаты Верховной рады Украины призвали Конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона «Азов» и провести расследование до принятия какого-либо решения.
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