с чего всё началось

Напомним, договор на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" турецкой стороне был подписан весной 2017 года в Москве. Это стало самым крупным экспортным контрактом РФ со странами блока НАТО. Уточняется, что Россия поставила Турции четыре дивизиона ЗРС на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Происшествия Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.

Происшествия Торговые ряды горят во Владимирской области Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.

Общество Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.

Транспорт Одобрено строительство трассы Москва — Казань По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.

Здоровье Из аптек отзывают канцерогенное лекарство Из российских аптек отзывают препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин», содержащий опасное вещество, передает РИА Новости.

Политика МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.

Общество Полковник ФСБ признал себя миллиардером Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.

Общество Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.

Политика Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.

Политика Меркель проведет встречу с Помпео восьмого ноября в Берлине Канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 ноября примет госсекретаря США Майка Помпео в Берлине, на повестке дня двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, заявила представитель кабмина ФРГ.