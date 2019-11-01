Политика

Аргументы неделиАргументы неделиПоставки российских С-400 в Турцию завершены досрочно

Напомним, договор на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" турецкой стороне был подписан весной 2017 года в Москве. Это стало самым крупным экспортным контрактом РФ со странами блока НАТО. Уточняется, что Россия поставила Турции четыре дивизиона ЗРС на сумму около 2,5 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует
 пресс-служба компании Михеева.
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Россия завершила поставки С-400 в Турцию досрочно

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