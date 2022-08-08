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Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет

Взаимный товарооборот США и России в июне оказался в четыре раза меньше среднемесячного оборота между двумя странами за 2021 год ($3 млрд).
РБК
Торговля между Россией и США продолжила сокращение в июне 2022 года: американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до $661 млн.
РБК
По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России (по совокупному товарообороту).
РБК
Поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза — до $13 млн.
Forbes

Подробнее о событии

Импорт российских товаров в США упал до минимума с 2004 года
News.ru20:51
Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет
РБК17:00
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