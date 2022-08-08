Торговля между Россией и США продолжила сокращение в июне 2022 года: американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до $661 млн.
Приостановка производства вакцин против коронавируса может спровоцировать их дефицит В России набирает силу новая волна коронавируса: ежедневно выявляют уже по 20 тыс. заболевших, а недельные показатели достигают 100 тыс. случаев, чего не было с марта.
Генпрокуратура России начала проверку деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) из-за нарушений в региональных отделениях фонда при назначении выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет, говорится в сообщении надзорного ведомства.
«Для нашей нации настали по-настоящему темные времена, поскольку мой красивый дом в резиденции Мар-а-Лаго в Пальм-Бич (штат Флорида) в настоящий момент осажден сотрудниками ФБР, которые проводят в нем обыск», — заявил Трамп.
Напомним, что в 2010 году студия Paramount и MTV Films объявили, что Круз сыграет в спин-оффе "Солдат неудачи", после того как актер предстал в образе Гроссмана на церемонии MTV Movie Awards того же года.