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Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет

Взаимный товарооборот США и России в июне оказался в четыре раза меньше среднемесячного оборота между двумя странами за 2021 год ($3 млрд).
РБК
Торговля между Россией и США продолжила сокращение в июне 2022 года: американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до $661 млн.
РБК
В мае 2022 года импорт составлял $1,1 млрд — уже более чем вдвое ниже среднемесячного за 2021 год на уровне $2,5 млрд.
РБК
Поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза — до $13 млн.
Forbes

Подробнее о событии

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Объём российской торговли упал в США и вырос в Китае
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