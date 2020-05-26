Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
Ведомости вчера в 16:50
Здоровье
Стали известны последствия коронавируса для курильщиков
Из-за вредной привычки происходят все последствия, в том числе, летальные.
Gazeta.SPb 22:56
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru вчера в 08:08
Общество
Санкт-Петербург с 1 июня начнет смягчать режим ограничений
Власти Санкт-Петербурга с 1 июня по 14 июня проведут первый этап смягчения ограничений, принятых ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 11:46
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Общество
Продаем дороже на 30% за счет растений: как и зачем облагораживать дачу
По данным аналитиков N1, с началом «карантинных» каникул спрос на аренду дач вырос в пять раз, а на покупку ― более чем вдвое.
НГС.Кемерово 21:00
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Общество
Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России
Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
News.ru 20:17
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings 13:50
Политика
Рогозин считает негуманной идею Маска бомбить Марс
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал идею основателя компании SpaceX Илона Маска бомбить Марс ядерными бомбами.
Мойка78 04:19
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии
Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
Piter.tv 15:16
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК 21:18
Общество
На Кубани с 1 июня откроют 200 санаториев
Деловая газета. Юг 05:59
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
В России с 1 июня вступает в силу множество различных нововведений
В июне в России появятся новые меры социальной поддержки граждан.
Новости Зеленодольска вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM 02:47
Авто
Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus
В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс 11:36
Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 20:30
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Экономика
Сергей Фургал подписал письмо на имя Михаила Мишустина, оно касается СМИ
Губернатор Хабаровского края сегодня подписал письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением включить СМИ и полиграфию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
AmurMedia.ru 23:00
Единоборства
Макгрегор принял вызов на бой Андерсона Силвы
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы.
Pravda.Ru 10:35
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Ранее сегодня власти Ростова предупреждали горожан об усилении ветра.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 10:34
Политика
Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей
Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия 23:12