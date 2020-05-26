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Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,5K