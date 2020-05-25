Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ru03:22

Маршрут перестроен: «Газпром» остановил транзит через Польшу

РИА Новостивчера в 01:00

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ26 мая в 05:33

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ПРАЙМ26 мая в 12:42

«Газпром» продолжает использовать газопровод «Ямал - Европа» для транзита газа

ТАСС26 мая в 11:49

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13

Зачем Газпрому нужен польский транзит

Взгляд.ру26 мая в 14:45
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

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Общество

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Экономика

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Газета.Ru 09:30
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Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Миннесоте

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Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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