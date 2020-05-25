Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Еврокомиссия отреагировала на остановку транзита российского газа через Польшу
Rambler News Service06:19
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Общество
Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса
Некоторым категориям граждан на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки.
Эхо Москвы 05:32
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Политика
Источник назвал вероятные даты голосования по Конституции РФ
В Центризбиркоме склоняются к тому, чтобы устроить голосование не позже начала июля, причем именно в среду, которая будет объявлена нерабочим днем.
Народные новости 04:44
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Кино
Пятая часть «Джона Уика» станет финальной
Сам понятия не имею на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме.
Piter.tv 25 мая в 02:58
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Шоу-бизнес
Названа причина развода Гагариной
Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
Шоу-бизнес
Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле
Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Политика
США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Штатов вести очередные санкции против строительства «Северного потока - 2». Дипломат в интервью изданию Handelsblatt подчеркнул, что несмотря на проходящую в стране избирательную кампанию и подготовку к выборам президента, принять закон о санкциях смогут очень быстро, ведь он был одобрен политиками.
Комсомольская правда вчера в 13:27
Общество
Польша отменит обязательное ношение масок 30 мая
Страна планирует вернуться к обычной жизни не позднее июля Полякам будет разрешено выходить на улицу без защитных масок с 30 мая, а кинотеатры, театры, бассейны и спортивные залы откроются 6 июня, заявил в среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Inc-news.ru 06:14
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley
Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской "дочки" банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации.
Вести.Ru 06:01
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
F1news.ru вчера в 11:26
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Политика
Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден
Новый Калининград По мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:02
Общество
В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:36
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Авто
Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти
Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.
Известия 06:27