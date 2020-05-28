Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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«Идеальный шторм»: экономист объяснил остановку транзита по газопроводу Ямал — Европа
Вечерняя Москва26 мая в 09:06
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM вчера в 11:44
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Общество
Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог
Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.
МТВ онлайн вчера в 17:50
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 27 мая в 11:07
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании в начале июня
Аномальное похолодание придет в Москву в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости вчера в 17:00
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Здоровье
В Республике Алтай выявили шесть новых случаев коронавируса
В пяти случаях зараженные контактировали с ранее заболевшими коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:40
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
Как сказано в публикации, в литературе встречается много данных о кожных симптомах, хотя их специфичность для COVID-19 пока не доказана.
Известия вчера в 17:01
Космос
Астронавтам могут изменить ДНК ради колонизации Марса
Астронавтам могут изменить ДНК, чтобы приспособить к жизни на красной планете.
Актуальные Новости вчера в 12:32
Общество
Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
РИА Новости вчера в 23:47
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости вчера в 10:24
Происшествия
Адвокаты подрались с полицейскими в отделе МВД на Кавказе
Lenta.ru 27 мая в 12:04
Политика
Парад Победы проведут на Красной площади 24 июня
Президент России объявил новую дату проведения Парада Победы на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Новости Калининского района Санкт-Петербурга 26 мая в 08:54
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Армия и оружие
Китайские журналисты предрекли Украине катастрофу из-за Донбасса
Телеканал 360° вчера в 13:46
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Наука
Использование анестетиков в подростковом возрасте повышает риск алкоголизма в будущем
Исследователи обнаружили, что воздействие анестетика в подростковом возрасте может быть фактором риска, который приводит к повышенной подверженности развитию алкоголизма в более позднем возрасте.
MedikForum.ru вчера в 00:37
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Происшествия
В российском пансионате произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru вчера в 01:24
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Происшествия
Суд Кургана возобновил рассмотрение дела экс-замгубернатора Романа Ванюкова
Сегодня в суде Кургана возобновилось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя губернатора региона Романа Ванюкова, обвиняемого в получении взятки.
Znak.com вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
Специалисты отметили, что во время прогулки не рекомендуется несколько раз снимать и надевать маску и перчатки.
9111.ru вчера в 09:20