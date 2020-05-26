Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
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Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
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Посол России в США Анатолий Антонов считает, что законопроект, запрещающий американскому президенту выходить из международных договоров без разрешения конгресса, не имеет никаких шансов на реализацию.
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Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 18:55
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В России официально представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30S
В середине апреля компания Huawei под брендом Honor представила на китайском рынке три устройства серии Honor 30: флагманский аппарат Honor 30 Pro+, а также модели Honor 30 и Honor 30S.
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Газета.Ru 11:47
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Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
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Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии
Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после утверждения пакета мера по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.
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