Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня
В Москве в начале июня ожидается похолодание с температурными аномалиями ниже нормы.
Известия вчера в 23:59
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал в три раза
Известия 27 мая в 11:46
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Общество
Газопровод «Ямал-Европа» второй день продолжил качать газ по реверсу
Газопровод "Ямал-Европа" второй день подряд продолжает работать в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.
Интерфакс 01:36
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru вчера в 01:09
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 11:58
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Армия и оружие
ВДВ получили 10 тысяч новых автоматов АК-12
ВДВ с 2019 года получили на вооружение порядка 10 тысяч новых автоматов АК-12 калибра 5,45 мм.
SM News 02:28
Общество
В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
REGNUM вчера в 16:28
Общество
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Космос
Почему Россия теряет лидерство в космосе
Аргументы недели вчера в 08:46
Экономика
Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%
Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
ТАСС 02:36
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
Кузнецова предложила установить бессрочную слежку за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы.
Известия 01:18
Наука
В древнерусских крестах-энколпионах не нашли костных останков
Российские ученые, вопреки ожиданиям, не нашли костных останков внутри древнерусских крестов-энколпионов домонгольской эпохи.
ТАСС Наука вчера в 05:25
Футбол
Сезон в АПЛ возобновится 17 июня
Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
Metaratings вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Армия и оружие
Военные водители празднуют 110 лет основания автомобильных войск
Российские автомобильные войска больше века доставляют важные грузы, медицинское оборудование и боеприпасы в любую точку страны и мира.
РЕН ТВ 00:44
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском вчера в 09:43
Здоровье
О последствиях коронавируса для курильщиков рассказал нарколог
Коронавирус может заставить некоторых россиян бросить курить, заявил в беседе с радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.
Live24 02:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
Шоу-бизнес
Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28