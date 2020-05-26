Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,2K

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 664

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,6K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 1,9K

Армия и оружие ВДВ получили 10 тысяч новых автоматов АК-12 ВДВ с 2019 года получили на вооружение порядка 10 тысяч новых автоматов АК-12 калибра 5,45 мм.

Общество В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19 Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. 5

Общество В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 42

Экономика Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40% Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". 142

Политика Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. 141

Общество Кузнецова предложила установить бессрочную слежку за педофилами Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы. 54

Футбол Сезон в АПЛ возобновится 17 июня Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.

Армия и оружие Военные водители празднуют 110 лет основания автомобильных войск Российские автомобильные войска больше века доставляют важные грузы, медицинское оборудование и боеприпасы в любую точку страны и мира.

Здоровье О последствиях коронавируса для курильщиков рассказал нарколог Коронавирус может заставить некоторых россиян бросить курить, заявил в беседе с радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев. 6

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 17