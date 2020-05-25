Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
Читать в источнике
Оценить2,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
Общество
В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва 25 мая в 04:40
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле
Российские власти рассматривают 1 и 8 июля в качестве возможных дат для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Северпост вчера в 16:59
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российская газета 02:33
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
RT на русском 02:39
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:33
Общество
Мишустин посоветовал россиянам отказаться от заграничных турпоездок
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян повременить с поездкам за рубеж из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире.
ZAB.RU 25 мая в 22:45
Авто
В Ferrari готовят новую версию двигателя
По информации La Gazzetta dello Sport в Ferrari готовят новую версию силовой установки, которая должна быть на 20 сил мощнее прежней за счёт новой головки блока цилиндров.
F1news.ru 03:33
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Политика
Президент назначил даты Парада Победы и шествия «Бессмертного полка»
Посвященный 75-летию Победы военный парад пройдет 24 июня на Красной площади в Москве, а также в других городах России.
Взгляд-инфо вчера в 08:39
Армия и оружие
Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска
Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
РИА Новости 03:27
Футбол
Сезон Серии А возобновится 13 июня
Клубы Серии А провели видеоконференцию, по итогам которой утвердили план, представленный еще 13 мая, согласно которому первенство страны должно возобновиться 13 июня матчами недоигранного 25-го тура.
ODDS.ru вчера в 22:46
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Вести.Ru вчера в 13:56
Политика
Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle
Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Вечером 25 мая разработчики Dota 2 выпустили обновление с Battle Pass, приуроченным к перенесённому The International 10.
Dota2.ru 25 мая в 15:03
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском вчера в 07:32
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Наука
Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида
Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока.
Замана 01:22
Происшествия
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России.
РИА Новости 02:53
Общество
В Ростовской области за сутки выявили еще 203 случая коронавируса
Значительно больше обычного выявили в Звереве — 20 случаев заражения. В Сальском районе обнаружили еще 15 инфицированных коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:54
Экономика
План спасения экономики России резко подорожал
План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
Lenta.ru 02:49
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года
По данным исследовательской компании Omdia, смартфон iPhone 11 компании Apple стал самым популярным на рынке по итогам первого квартала 2020 года.
Деловое.ТВ 02:35