Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
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Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца
Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
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В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
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Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
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На трассе под Петровском произошло еще одно смертельное ДТП
Напомним, сегодня днем в Петровском районе на 565 километре трассы «Нижний Новгород - Саратов» у села Озерки «Опель Астра» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком АФ-47415.
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Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Американская ракета Virgin Orbit взорвалась на первых испытаниях
Компания Virgin Orbit в своем официальном аккаунте в Twitter сообщила, что в США испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne завершились неудачей.
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Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Ученые приблизились к разработке более мощных и долговечных аккумуляторов
Для формирования пленки SEI требуются время и энергия, а ее качество в значительной степени определяет производительность и долговечность батареи: плохо сформированная пленка SEI приводит к быстрому снижению емкости батареи.
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Авто
BMW представила обновленную BMW 5 Series
Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.
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Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ответил послу Украины в Германии Андрею Мельнику, раскритиковавшему слова немецкого политика газете Der Tagesspiegel об ограничительных мерах в адрес России.
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Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
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Реке Херота в Сочи вернули историческое название
Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
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Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
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Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
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Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13