Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.РИА Новости07:51
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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Углекислый газ превратят в новые материалы
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Три крупные аптечные сети столицы получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией
Напомним, в январе президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
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«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
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«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом
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Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
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