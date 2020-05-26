Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфаксвчера в 01:28
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Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Шоу-бизнес
Хейли и Джастин Бибер планируют судиться с пластическим хирургом
Согласно иску звездной пары, «доктор Барретт не имеет права использовать имя, имидж и образ Хейли для продвижения своего бренда, распространяя ложные, неподтвержденные утверждения о том, что миссис Бибер перенесла пластическую операцию».
Wday.ru вчера в 09:37
Происшествия
Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США
Следить за общественным порядком в американском штате Миннесота, где после смерти афроамериканца начались массовые протесты и столкновения с полицией, будут бойцы нацгвардии.
Российская газета 18:46
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
Австралия выдвинула России претензии на бренд «Леди Крым»
Австралийская компания Apple and Pear Australian Limited (APAL), объединяющая производителей яблок и груш, потребовала прекратить правовую охрану в России товарного знака «Леди Крым», принадлежащего АО «Крымская фруктовая компания», говорится в материалах российского Суда по интеллектуальным правам.
Взгляд.ру 12:34
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Футбол
Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая
В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Известия 19:59
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
ТАСС 16:58
Хоккей
СКА и «Амур» произвели обмен игроками
СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 06:35
Футбол
Футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры
Накануне.Ru 07:14
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество
Скандал в мэрии: Сардана Авксентьева уволила главного бухгалтера
Уволен главный бухгалтер централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений культуры, обвиняемый в мошенничестве Решением главы города Якутска Сарданы Авксентьевой уволен главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» г. Якутска Михаил Чириков.
SakhaLife.ru 19:29
Общество
Стал известен новый покупатель газеты «Ведомости»
ИА «Ореанда-Новости» В течение ближайших нескольких дней сделка по продаже российской газеты «Ведомости» будет завершена.
Ореанда-Новости 16:05
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
Здоровье
О своем лечении в московской больнице рассказала японская журналистка
Японская девушка, представитесь СМИ Асука Токуяма сообщила, как она попала в клинику с подозрением на коронавирус.
Evo-rus.com 14:34
Игры
Серия The Witcher преодолела отметку в 50 миллионов проданных копий
Городской портал Новый Нижний 20:00
Здоровье
Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.
РИА Новости 20:10
Происшествия
Суд взыскал дом и участок бывшего и.о. главы лесхоза Приморья
Суд во Владивостоке вынес решение о взыскании в доход государства дома и земельного участка стоимостью свыше 10 миллиона рублей, принадлежащих бывшему и.о. главы департамента лесного хозяйства Приморья Владимиру Иванову, осужденному за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
РИА Новости 07:23
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Горный Алтай останется закрытым для туристов до 22 июня
Горно-Алтайск, 28 мая 2020, 12:29 — REGNUM В Республике Алтай продлили запрет на бронирование и приём туристов на турбазах до 22 июня.
REGNUM 05:29
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
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