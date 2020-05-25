Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Общество
Мишустин посоветовал россиянам провести отпуск в России
«Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране», — подчеркнул премьер.
Forbes 25 мая в 07:30
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Экономика
В Минпромторге заявили об удовлетворении спроса на защитные костюмы в России
Минпромторг РФ считает, что спрос на защитные костюмы в России удовлетворен и при верной оценке местными властями потребностей дефицита костюмов в регионах быть не должно, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете "Коммерсантъ".
ТАСС 01:26
Политика
Небензя заявил о создании на Украине протектората США
Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат.
RT на русском 25 мая в 14:54
Общество
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
Политика
В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма
Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль 25 мая в 18:51
Здоровье
Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч вчера в 14:11
Общество
Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона
За воду придётся заплатить Вступивший в силу в 2019 году закон о ведении садоводства и огородничества установил отсрочку на обязательное лицензирование общих скважин.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Здоровье
Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции
Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
Мослента вчера в 11:30
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 вчера в 04:46
Авто
Компания Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 25 мая в 04:48
Общество
«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы
Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, но приступит к разработке системы только после договоренности профсоюзов и работодателей.
ТАСС вчера в 20:31
Общество
Обнародована актуальная информация о коронавирусе на утро 27 мая
К утру 27 мая общее число инфицированных перевалило за 5,5 миллионов человек.
Shraibikus News 01:41
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
Сборка рулевых реек для машин на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, которая будет лежать в основе третьей генерации Lada Niva, теперь будет локализовано в РФ.
32CARS.ru 25 мая в 11:20
Политика
Трамп выразил недовольство действиями Китая в Гонконге
Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга и сомневается, что в таком случае «вольный город» сможет оставаться международным финансовым центром, сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Коммерсантъ вчера в 17:22
Здоровье
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
Источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию
Российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля.
News.ru вчера в 11:32
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily вчера в 08:10
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета вчера в 17:15
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
24 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии
По состоянию на утро 27 мая в Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов.
ИжевскИнфо.РУ 01:09
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
Происшествия
В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09