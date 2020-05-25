Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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с чего всё началось

«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу

Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.
РИА Новостивчера в 07:51

Подробнее о событии

Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» восстановлен

ТАССвчера в 09:15

«Газпром» возобновил поставки газа через Польшу

Компаниявчера в 09:52

Поставки по газопроводу Ямал—Европа возобновились

Коммерсантъвчера в 08:40

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

РИА Новости01:00

Россия возобновила прокачку газа через Польшу

Московский Комсомолецвчера в 07:40

Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%

Интерфаксвчера в 01:28

Мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на среду забронированы на 20,7%

ПРАЙМ26 мая в 23:17
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

BFM.ru вчера в 16:34
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
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Экономика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

РИА Новости вчера в 11:42
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Технологии

Для Windows 10 выпустили крупное обновление

Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10.
АБН 01:09
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Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
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Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Общество

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС вчера в 18:43
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с оказанием первичной медпомощи в России

«На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населённых пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь — в Саратовской области», — приводит РИА Новости текст документа министерства.
RT на русском 00:21
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Армия и оружие

Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России

Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4K
Космос

Рогозин заявил, что космонавты РФ полетят на Луну после 2028 года

News.ru вчера в 17:14
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
1,3K
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
643
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Здоровье

В Прикамье разрешением споров о выплатах медикам займутся спецкомиссии

Пермь, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Пермском крае в учреждениях здравоохранения спецкомиссии займутся регулированием споров по выплатам медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVD-19 или с подозрением на заболевание, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 01:23
Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости вчера в 01:09
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Общество

Еще 24 человека заболели коронавирусом в Удмуртии

Количество больных коронавирусом в Удмуртии выросло на 24 человека.
Сусанин вчера в 01:04
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Политика

Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА "Новости" со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
Общество

В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
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Единоборства

Ян проведет титульный поединок с Алдо

Матч ТВ 01:22
Общество

Путин одобрил новый пакет мер поддержки рынка труда

27 мая президент России Владимир Путин одобрил новые меры поддержки российского рынка труда в связи с последствиями коронавируса.
RT на русском вчера в 15:56
Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
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