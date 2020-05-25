Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остался без транзита через Польшу

На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше — всего десять процентов. Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

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Gascade начала поставки газа по «Ямал - Европе» в реверсном направлении

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