Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.

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Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.

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