Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
Читать в источнике
Оценить2,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Наука
Ученые рассчитали угол падения астероида, убившего динозавров
Международная группа ученых выяснила, что падение астероида, который образовал кратер Чиксулуб в Мексике и привел к исчезновению динозавров 66 млн лет назад, произошло под углом от 45 до 60 градусов к поверхности Земли.
Профиль 15:19
Здоровье
Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч 14:11
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru 07:47
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 11:40
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика вчера в 03:08
Политика
Парад Победы в Москве пройдёт 24 июня
БрянскToday 08:04
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor вчера в 08:32
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Здоровье
Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме.
РБК 22:07
Политика
В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний
«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.
Lenta.ru 21:40
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков
РЕН ТВ вчера в 07:13
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
Здоровье
В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды
В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:56
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Энергетика
«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости 15:41
Армия и оружие
Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов
Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР.
ФАН 16:27
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный 24 мая в 21:24
Экономика
Бюджет Приморья ожидают очередные корректировки
В Приморье в дистанционном режиме комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрел очередную корректировку краевого бюджета, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
Primpress.ru вчера в 22:10
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Наука
Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами
Faktom вчера в 08:13
Недвижимость
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование.
Российская газета 06:46
Политика
Путин бросил ручку в ходе совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
Кино
Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»
News.ru 04:55