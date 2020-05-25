Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.

Наука Ученые рассчитали угол падения астероида, убившего динозавров Международная группа ученых выяснила, что падение астероида, который образовал кратер Чиксулуб в Мексике и привел к исчезновению динозавров 66 млн лет назад, произошло под углом от 45 до 60 градусов к поверхности Земли. 21

Здоровье Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом. 34

Происшествия В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. 91

Шоу-бизнес Шнуров показал угрозы от Пригожина Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль. 491

Космос SpaceX впервые запустит астронавтов в космос Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году. 3

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 191

Здоровье Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме. 3

Политика В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний «Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы. 1

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 23

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 322

Энергетика «Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. 1

Армия и оружие Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР.

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Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 4

Недвижимость Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование. 17