Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.

Общество Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ 29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире.

Общество Кузнецова призвала создать «реестр педофилов» Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания. 2

Космос Началось создание прототипа российского частного космического корабля Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии. 37

Общество США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки. 20

Космос Астрономы изучили облака на экзопланетах Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1K

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 324

Происшествия В российском пансионате произошла вспышка коронавируса В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура. 6

Экономика Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. 10