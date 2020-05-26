Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
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