Энергетика
ТАССТранзит газа из России через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию во вторник сведен к нулю. По итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
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«Идеальный шторм»: экономист объяснил остановку транзита по газопроводу Ямал — Европа
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Как сообщается, шоу запущено актером Джошем Гэдом, звездой сериала "Авеню 5". Выложенный в сеть трейлер, собственно, и представляет собой хронику, как инициатор собирает каст "Властелина колец" для участия в новом проекте.
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МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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