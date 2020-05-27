Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.

Путешествия В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете". 263

Общество В Красноярском крае продлили режим самоизоляции Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства. 43

Происшествия Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 1

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 928

Общество США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки. 29

Биатлон Польховский не станет новым тренером сборной России по биатлону Президент СБР Владимир Драчёв в интервью информационному агентству ТАСС сообщил, что Валерий Польховский будет убран из предложенных кандидатур на пост главного тренера сборной России по биатлону. 1

Общество Минтруд разрешит компаниям закупать маски за счет страховых взносов Министерство труда и социальной защиты России предложило разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, а также санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 1,3K

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 2,7K

Политика Times: Великобритания предложила создать альянс из 10 стран для развертывания сетей 5G Лондон предложил Вашингтону сформировать альянс в составе 10 демократических государств (D10) для создания "альтернативного пула" поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая.

Армия и оружие Российский флот получил подлодку «Князь Владимир» Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК. 24

Происшествия Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса В Москве арестовали бывшего гендиректора столичной компании «Стройкомплект», а в прошлом сотрудника главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владислава Шаповалова, обвиняемого в мошенничестве на $300 тыс. в отношении Станислава Воротникова — доверенного лица вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса). 33

Общество В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий «На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД. 59