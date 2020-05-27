Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 27 мая в 04:42
Путешествия
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Происшествия
Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе
Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
Общество
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Армия и оружие
Названо способное «обнулить» США российское супероружие
Вечерний курьер 02:27
Биатлон
Польховский не станет новым тренером сборной России по биатлону
Президент СБР Владимир Драчёв в интервью информационному агентству ТАСС сообщил, что Валерий Польховский будет убран из предложенных кандидатур на пост главного тренера сборной России по биатлону.
LiveResult.Ru 27 мая в 10:25
Общество
Минтруд разрешит компаниям закупать маски за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты России предложило разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, а также санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.
Московский Комсомолец 05:10
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Хоккей
Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ в третий раз подряд
ИА Красная Весна 27 мая в 00:42
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения
Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
Кино
Фильм «Соник в кино» получит сиквел
Discover24 05:39
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Политика
Times: Великобритания предложила создать альянс из 10 стран для развертывания сетей 5G
Лондон предложил Вашингтону сформировать альянс в составе 10 демократических государств (D10) для создания "альтернативного пула" поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая.
ТАСС 05:16
Армия и оружие
Российский флот получил подлодку «Князь Владимир»
Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК.
Взгляд.ру вчера в 10:36
Авто
Автомобили Ford научили убивать коронавирус в салоне
Способ очистить салон автомобиля от вирусов, включая коронавирус, оказался простым, но очень эффективным.
Вести.Ru вчера в 11:27
Происшествия
В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки
РИА Новости вчера в 17:04
Общество
В России втрое увеличат размер пособия по безработице
Частных предпринимателей причислили к категории граждан, имеющих право на получение максимального пособия по безработице.
Новые Ведомости вчера в 06:10
Происшествия
Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса
Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса В Москве арестовали бывшего гендиректора столичной компании «Стройкомплект», а в прошлом сотрудника главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владислава Шаповалова, обвиняемого в мошенничестве на $300 тыс. в отношении Станислава Воротникова — доверенного лица вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса).
Коммерсантъ вчера в 16:11
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Политика
На молдавско-украинской границе возобновили работу шесть КПП
На молдавско-украинской границе возобновили работу шесть контрольно-пропускных пунктов (КПП), сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.
Sputnik Молдова 03:21
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17