Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой
К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.
Чита.Ру вчера в 23:11
Здоровье
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Наука
Препарат от малярии может быть эффективен при раке мозга
Goroday.ru вчера в 03:37
Общество
Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
Армия и оружие
Иранские пограничники получили 100 морских катеров
Сто новых катеров переданы военно-морским силам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в южном иранском портовом городе Бендар-Аббас 28 мая, сообщило информационное агентство Tasnim.
ИА Красная Весна 03:02
Политика
Украина анонсировала новую стратегию борьбы с коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал новую стратегию борьбы с коронавирусом при наступлении второй волны пандемии.
Lenta.ru 02:56
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала первую встречу двух братьев после роддома
Красавица, которая в отличие от многих знаменитостей не боится сглазов и негативной энергетики, показала трогательную первую встречу двух братьев.
Bimru.ru 03:12
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Политика
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер вчера в 00:39
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк»
Фото из Instagram plan.b.tnt Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк». Об этом говорят все приведенные доводы.
HotGeo вчера в 22:22
Происшествия
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно
Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
ТВК 01:25
Космос
Астронавтам могут изменить ДНК ради колонизации Марса
Астронавтам могут изменить ДНК, чтобы приспособить к жизни на красной планете.
Актуальные Новости вчера в 12:32
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
Экономика
Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд
Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Здоровье
В Заречном 29 детей заболели коронавирусом
За все время пандемии коронавирусом заболели 88 зареченцев, 29 из них – дети.
Пенза-взгляд вчера в 12:05