Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфакс27 мая в 01:28
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Общество
В Тульской области выявлено еще 112 случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:51
Единоборства
Джон Джонс назвал лжецом президента UFC
Ранее в интервью ESPN глава UFC заявил, что лучший в мире боец запросил абсурдную сумму денег за бой в тяжелом весе, но Джонс утверждает, что они вообще не обсуждали размер его гонорара.
FightTime.ru 02:04
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Общество
В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19
Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.
РБК 03:57
Общество
За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум полностью разделась
46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.
Экспресс газета 03:06
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru вчера в 01:09
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru вчера в 00:05
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Общество
Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:35
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru 27 мая в 02:52
Общество
Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Политика
Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга
Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 03:51
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Общество
В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек.
Общественное мнение 02:10
Общество
В Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса
В Татарстана за минувшие сутки зафиксировали 53 новых случая коронавируса, все они являются контактными.
Коммерсантъ Казань 03:58
Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения
По данным ведомства, огонь велся с применением гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия по населенному пункту Старомихайловка.
Новостной фронт 27 мая в 06:30