Энергетика
Экономика сегодняПоставки российского газа в Турцию сократились
Россия сократила долю экспортируемого сырья в Турцию до 9,9%, тогда как годом ранее доля поставок газа из РФ составляла около 33%, передает РБК материалы турецкого энергетического регулятора EPDK.
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Потребление природного газа в Турции в начале 2020 года выросло на 2,9%
ИА Красная Веснавчера в 16:41
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Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Газета.Ru вчера в 23:10
Экономика
Правительство РФ разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Российское правительство по поручению президента РФ Владимира Путина разработало общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан.
ПолитРоссия 02:27
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения пролета железнодорожного моста на перегоне Выходной — Кола под Мурманском, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 03:21
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
Политика
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться «за пределами» G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.
РИА Новости вчера в 14:04
Происшествия
Коронавирусом заболели еще 104 жителя Новосибирской области
На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Тайга.инфо 30 мая в 23:50
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 31 мая в 06:45
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Спорт
World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа
World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:00
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Известия вчера в 22:41
Происшествия
В Петербурге сократили объёмы суточного тестирования на коронавирус
Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.
REGNUM 03:17
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с начала марта
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,96 рубля — это на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Наука
Китайские учёные сообщили о прорыве в разработке чипов на углеродных нанотрубках
Учёные смогли воспроизвести на 100-мм кремниевой пластине параллельные массивы углеродных нанотрубок с плотностью 120 шт. на один микрон.
3DNews 03:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Общество
Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии
В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
Происшествия
Курганский пироман спалил машин на 18 миллионов рублей
Тринадцать машин общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей сгорели на стоянке автосалона в Кургане.
Вести.Ru 02:10