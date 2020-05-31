Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПоставки российского газа в Турцию сократились

Россия сократила долю экспортируемого сырья в Турцию до 9,9%, тогда как годом ранее доля поставок газа из РФ составляла около 33%, передает РБК материалы турецкого энергетического регулятора EPDK.
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Россия опустилась с первого на пятое место среди поставщиков газа в Турцию

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Газ нажал на тормоз: почему Россию потеснили на рынке углеводородов Турции

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РБК31 мая в 14:36
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Политика

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.
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