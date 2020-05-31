Энергетика
Экономика сегодняПоставки российского газа в Турцию сократились
Россия сократила долю экспортируемого сырья в Турцию до 9,9%, тогда как годом ранее доля поставок газа из РФ составляла около 33%, передает РБК материалы турецкого энергетического регулятора EPDK.
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Потребление природного газа в Турции в начале 2020 года выросло на 2,9%
ИА Красная Веснавчера в 16:41
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Здоровье
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Амурской области
В Амурской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19.
КП - Благовещенск 02:29
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Здоровье
Инфекционист объяснил, с чем связан рекордный рост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Всего в Свердловской области на 2 июня зарегистрировано 6024 заболевших COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 03:18
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Общество
Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм использования мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК 04:03
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 30 мая в 04:10
Игры
О возможном анонсе игры Call of Duty: Black Ops Cold War
Во главе разработки стоит компания Treyarch, полтора года назад выпустившая Black Ops 4. Сюжетная линия в игре будет протекать во время событий Холодной войны, где эпицентром всего происходящего будут боевые действия во Вьетнаме.
SM News вчера в 02:55
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу
Число выявленных случаев коронавируса в России сохраняется на уровне 9 тысяч человек (с 18 мая по 1 июня) в сутки по нескольким причинам.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США
В городе Буффало, штат Нью-Йорк, в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека.
RT на русском 01:58
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 31 мая в 06:45
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС вчера в 03:47
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Политика
Трамп назвал саммит G7 устаревшим
Американский президент Дональд Трамп хочет перенести саммит G7 на сентябрь.
News.ru 31 мая в 05:38
Общество
Стало известно, сколько мэр Екатеринбурга заработал за год
Стало известно, сколько депутаты и мэр Екатеринбурга заработали за год.
Екатеринбург в эфире 03:14
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье
Назван опасный фактор для молодых людей с коронавирусом
Согласно статистике тяжелых случаев, ожирение является фактором риска даже для молодых людей.
Lenta.ru вчера в 23:51
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Армия и оружие
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами ФБР и армии США. Соответствующие видеоролики появились в сети.
Piter.tv 04:04
Общество
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05