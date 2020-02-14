Экономика

РБКРБКПоставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).
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Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

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Вести.Ru02:45

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

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Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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