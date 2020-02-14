Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).

с чего всё началось

По версии Минсельхоза, поставки вина из России на Украину в натуральном выражении увеличились в прошлом году на 62%, до 3,2 млн кг. Все поставки вина, которые российская таможня фиксирует как экспорт на Украину, идут в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, указывает Дробиз.

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.

Общество Сбербанк опроверг утечку данных клиентов Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.

Политика Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.

Автоспорт Вандорн стал резервным пилотом Mercedes Mercedes объявила, что роль резервного пилота команды в Формуле 1 в 2020 году будет исполнять Стоффель Вандорн.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Политика Песков объяснил включение Исинбаевой в рабочую группу по Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию тех членов, которые ранее не были знакомы с текстом Основного закона страны, не отразится на эффективности работы.

Политика Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Технологии Найден способ продолжить получать патчи обновления Windows 7 Microsoft не полностью прекратила обновление своей ОС Windows 7, так как для нее будет выходить патчи безопасности, но только для корпоративных пользователей.

Армия и оружие Сергей Акопов: Россия прорабатывает идею поставок газа в Бразилию Ограничения на поставки фруктов из Китая, которые вы упомянули, вряд ли окажут заметное влияние на ввоз бразильских фруктов в Россию, поскольку логистические проблемы играют в данном случае первостепенную роль.