Экономика

РБКРБКПоставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

По версии Минсельхоза, поставки вина из России на Украину в натуральном выражении увеличились в прошлом году на 62%, до 3,2 млн кг. Все поставки вина, которые российская таможня фиксирует как экспорт на Украину, идут в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, указывает Дробиз.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).
РБК01:00

Подробнее о событии

Россия наращивает поставки вина на Украину

ГЛАС.RU03:06

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

Мой Брянск04:52

Украина увеличила закупки российского вина

Городовой03:43

Украина стала пить российское вино в 1,5 раза больше

Вестник Кавказа03:24

40% экспорта российских вин идет в Украину, а по словам эксперта – в ДНР и ЛНР

Собеседник06:06

Украина увеличила закупку российского вина в 1,5 раза

Вести.Ru02:45

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса

Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
Общественное телевидение России 11 февраля в 21:10
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

iReactor вчера в 13:18
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Lenta.ru 04:28
Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия вчера в 09:04
Футбол

«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:32
Политика

Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 05:30
Происшествия

Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Российская газета 06:12
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Ведомости 06:55
Шоу-бизнес

Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова

В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Privet-Rostov.ru 05:16
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru 12 февраля в 15:25
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru вчера в 08:49
Кино

На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»

Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
Киноафиша России 04:33
Политика

Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью газеты Financial Times (FT) о том, что он якобы отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 06:01
Автоспорт

Вандорн стал резервным пилотом Mercedes

Mercedes объявила, что роль резервного пилота команды в Формуле 1 в 2020 году будет исполнять Стоффель Вандорн.
Motorsport.com Россия 06:39
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Политика

Песков объяснил включение Исинбаевой в рабочую группу по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию тех членов, которые ранее не были знакомы с текстом Основного закона страны, не отразится на эффективности работы.
Известия 06:04
Армия и оружие

Сирийские войска выбили террористов из трех поселков под Алеппо

Ранее войскам удалось выбить бандформирования из предместья Хан-эль-Асаль и микрорайона Рашидин-4, откуда боевики обстреливали из минометов западные кварталы Алеппо, пишет ТАСС.
Российская газета 12 февраля в 16:16
Политика

Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:39
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
iReactor 06:50
Культура

Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Inc-news.ru 03:33
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш - "No Time To Die" Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде "Не время умирать".
Газета.Ru 01:41
Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости 06:31
Технологии

Найден способ продолжить получать патчи обновления Windows 7

Microsoft не полностью прекратила обновление своей ОС Windows 7, так как для нее будет выходить патчи безопасности, но только для корпоративных пользователей.
Astera 04:03
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, собравшего 25 млн рублей для ИГ

Следствие полагает, что мужчина собрал для террористической организации 25 млн рублей.
Газета.Ru 03:24
Армия и оружие

Сергей Акопов: Россия прорабатывает идею поставок газа в Бразилию

Ограничения на поставки фруктов из Китая, которые вы упомянули, вряд ли окажут заметное влияние на ввоз бразильских фруктов в Россию, поскольку логистические проблемы играют в данном случае первостепенную роль.
РИА Новости 06:00
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Спорт

Российские саночники завоевали первое золото на чемпионате мира в Сочи

Pravda.Ru 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное