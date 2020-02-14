Экономика
РБКПоставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).
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Поставки российского вина на Украину увеличились почти вполовину
Национальное Аграрное Агентство03:31
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Политика
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Технологии
Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
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Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Политика
Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
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В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Футбол
Кокорин в ближайшие дни присоединится к «Сочи»
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к "Сочи". 28-летний футболист арендован сочинцами до конца сезона.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Происшествия
В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал размер своей пенсии
Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Происшествия
У генерала ФСБ нашелся только Lexus
ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Происшествия
Скандальный банкет сотрудников тюменского СК: наказаны 12 человек
Судя по кадрам видеозаписи, одним из гостей праздника был неоднократно судимый Денис Девкин, который позже и выложил в инстаграмме видеоролик, где произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев, которые никак не отреагировали на такие реплики.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов
В феврале в даркнете появилось объявление о продаже данных 20 000 клиентов Сбербанка, написали «Известия».
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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
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Биатлон
Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Политика
Ветераны Второй мировой войны из США приедут в Россию на День Победы
Двенадцать участников Второй мировой войны из США отправятся в мае в Россию, чтобы отметить годовщину окончания Великой Отечественной войны в Москве, заявил РИА Новости президент американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов
Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повар одного из московских ресторанов.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
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В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Авто
Fitch: Авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году
Эксперты отметили, что коронавирус еще больше усугубит проблемы данной отрасли в 2020 году.