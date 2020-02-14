Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).

с чего всё началось

По версии Минсельхоза, поставки вина из России на Украину в натуральном выражении увеличились в прошлом году на 62%, до 3,2 млн кг. Все поставки вина, которые российская таможня фиксирует как экспорт на Украину, идут в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, указывает Дробиз.

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

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