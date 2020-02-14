Экономика
РБКПоставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
По версии Минсельхоза, поставки вина из России на Украину в натуральном выражении увеличились в прошлом году на 62%, до 3,2 млн кг. Все поставки вина, которые российская таможня фиксирует как экспорт на Украину, идут в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, указывает Дробиз.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).РБК14 февраля в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Композитор и диджей, один из авторов знаменитого саундтрека к сериалу «Бригада» и создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов утонул в Австралии.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Футбол
«Барселона» дома переиграла «Хетафе» в матче чемпионата Испании
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Единоборства
Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Общество
Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой
Юморист, шоумен Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправился в отпуск без супруги – звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.
Происшествия
Спасатели нашли тело российской туристки, попавшей под лавину в Грузии
Грузинские спасатели в воскресенье утром обнаружили тело российской туристки, попавшей накануне под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури на севере страны (регион Мцхета-Мтианети), сообщает агентство развития горных курортов Грузии.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Биатлон
Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Космос
NASA обновило легендарное фото Земли из космоса
На фото изображена наша планеты – крошечная голубая точка в бескрайнем космическом пространстве.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Шоу-бизнес
74-летний Петросян сменил имидж после свадьбы
74-летний Евгений Петросян, который женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, после свадьбы буквально расцвел.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Происшествия
Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП с автобусом в Перу
Восемь болельщиков футбольного клуба «Барселона Гуаякиль» погибли после падения их автобуса с 15-метровой высоты в районе города Пиура в Перу.
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Общество
75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией
Происшествия
Худрука театра «Лицедеи» выпустили под подписку
Директора, художественного руководителя и актера театра "Лицедеи" Виктора Соловьева, который был задержан в Санкт-Петербурге после совершенного им ДТП в пьяном виде, отпустили под подписку о невыезде.
Политика
Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Спорт
Индийский бегун с буйволами побил рекорд Усэйна Болта
Во время индийской национальной гонки с буйволами "Камбала" бегун Сриниваса Гауда побил рекорд ямайского спортсмена Усэйна Болта.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
Гаджеты
Представлены флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.