Экономика
Газета.RuПоставки российского вина на Украину выросли в 1,5 раза
Экспорт российского вина в 2019 году вырос на 15,3%. Из статистики следует, что поставки на Украину увеличились в 1,5 раза. Как поясняют эксперты, вино везли в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Гаджеты
Microsoft разработала эмулятор Windows 10X
Ожидается, что компания представит Windows 10X одновременно с ноутбуком Surface Neo в конце 2020 года.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями из-за ситуации с БелАЭС
Крупными санкциями за срыв сроков введения в строй второго блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) пригрозил России белорусский президент Александр Лукашенко.
Технологии
Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4
«Аврора» получила сертификат ФСТЭК Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявила о получении операционной системой «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты.
Наука
Обнаружено связующее звено между бактериями и вирусами
Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантские вирусы, которые паразитируют на бактериях.
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Здоровье
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Политика
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Экономика
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Футбол
Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии»
Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Общество
Пекин ввёл двухнедельный карантин для всех прибывающих в город
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, от пневмонии нового типа умерли 1380 пациентов, а число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 63 тысячи 800 человек.
Происшествия
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Биатлон
Норвежка Марте Рейселанн выиграла спринт на чемпионате по биатлону
Норвежка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» в товарищеском матче
Клубы Российской Премьер-Лиги «Ахмат» и «Сочи» провели товарищеский матч в Турции на поле отеля «Макс Роял».
Культура
Дирекция французской кинопремии «Сезар» ушла в отставку
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Происшествия
У замглавы воронежской ГИБДД обнаружили 22 квартиры на 50 млн
Прокурор Воронежской области Александр Гулягин направил в суд исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД главка МВД России об обращении в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Наука
Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка
Футбол
Зиеш перейдет в «Челси» за 45 миллионов евро
Отмечается, что «Челси» пытался подписать Зиеша уже зимой, но «Аякс» отказался продавать марокканца.
Здоровье
Онкологи назвали первый симптом рака печени
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент РФ Владимир Путин забрал у него ручку.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.