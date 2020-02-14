Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).

с чего всё началось

Экспорт российского вина в 2019 году вырос на 15,3%. Из статистики следует, что поставки на Украину увеличились в 1,5 раза. Как поясняют эксперты, вино везли в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР.

Поставки российского вина на Украину выросли в 1,5 раза

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