Экономика

Газета.RuГазета.RuПоставки российского вина на Украину выросли в 1,5 раза

Экспорт российского вина в 2019 году вырос на 15,3%. Из статистики следует, что поставки на Украину увеличились в 1,5 раза. Как поясняют эксперты, вино везли в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР.
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с чего всё началось

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).
РБК01:00

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Поставки российского вина на Украину выросли в 1,5 раза

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40% экспорта российских вин идет в Украину, а по словам эксперта – в ДНР и ЛНР

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Вести.Ru02:45

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

РБК01:00
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
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В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
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Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
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Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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«Ротор» и «КамАЗ» сыграли вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ на Кипре

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Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

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Репилов победил в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи

Россиянин Роман Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
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Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
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Alibaba предупредила о воздействии вируса на китайскую экономику

Китайский интернет-гигант Alibaba считает, что вспышка коронавируса окажет негативное воздействие на китайскую экономику.
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Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
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В РФ хотят установить новый возраст получения паспорта

Как пишет издание News.ru, в РФ может измениться возраст получения паспорта.
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

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Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

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