Экономика
Газета.RuПоставки российского вина на Украину выросли в 1,5 раза
Экспорт российского вина в 2019 году вырос на 15,3%. Из статистики следует, что поставки на Украину увеличились в 1,5 раза. Как поясняют эксперты, вино везли в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР.
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с чего всё началось
Экспорт российского вина в прошлом году вырос в первую очередь благодаря Украине, следует из таможенной статистики. В 2019 году она завезла 2,9 млн кг вина (плюс 47%) на $3,2 млн (плюс 52%).РБК01:00
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