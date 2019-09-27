Политика
Парламентская газетаПоставки санкционных продуктов в Россию сократились в 100 раз
Поставки сельскохозяйственной продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз. Об этом говорится в докладе правительства о мерах по выполнению президентского указа о продлении санкций до конца 2020 года, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Поставки сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз.Интерфаксвчера в 08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Куда испарилась «санкционка»: качество продуктов ухудшилось, ассортимент оскудел
Московский Комсомолецвчера в 14:10
Поставки санкционных продуктов в Россию с 2013 года сократились в 100 раз
Говорит Москвавчера в 12:37
Поставки в Россию продуктов из находящихся под санкциями стран снизились в 100 раз
Ведомостивчера в 08:55
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Происшествия
Уголовное дело завели на бывших главу краевого Минфина и вице-премьера
Отмечается, что уголовное дело в отношении руководства АО "ЗабТЭК" было возбуждено ранее.
Московский Комсомолец Чита 04:45
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
Минфин США объявил о введение новых санкций против России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооруженным силам».
URA.Ru 26 сентября в 12:54
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Газета увидела в этом конфликт интересов.
РБК 03:47
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Lenta.ru 03:50
Волейбол
В финале Евро-2019 сыграют Словения и Сербия
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 17:33
Авто
Maruti Suzuki готовит бюджетный кроссовер S-Presso
Ожидалось, что новый Suzuki S-Presso будет официально презентован 30 сентября.
Тарантас Ньюс 04:05
Общество
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Футбол
Гаджибеков: у «Нижнего Новгорода» есть всё, чтобы играть в РПЛ
Защитник «Нижнего Новгорода» Али Гаджибеков отметил, что нижегородский клуб имеет всё, чтобы выступать в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионат 03:47
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Политика
Андрей Бочаров выдвинул Александра Блошкина на пост спикера облдумы
Сегодня в Волгограде на расширенном заседании президиума регионального политического совета волгоградского отделения партии «Единая Россия» губернатор Андрей Бочаров предложил кандидатуру на пост спикера облдумы.
Волга-Медиа 04:23
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 26 сентября в 05:20
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Гаджеты
Huawei представила дешёвые версии флагманов Mate 30 для Китая
Vevby.ru вчера в 03:38
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel.
РЕН ТВ 04:13
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия вчера в 00:36
Общество
Жителям России запретили курить на балконах
Согласно постановлению правительства России о внесении изменений в правила противопожарной безопасности, вводится запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
Чехов Вид 26 сентября в 07:57
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47