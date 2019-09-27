Поставки сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз.

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Поставки сельскохозяйственной продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 года сократились более чем в 100 раз. Об этом говорится в докладе правительства о мерах по выполнению президентского указа о продлении санкций до конца 2020 года, сообщает «Интерфакс».

Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в 100 раз

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